Rottamazione stralcio di oltre 400 miliardi | verso l’accesso ai conti
Arriva la proposta di stralcio per oltre 408 miliardi di euro, parte del cosiddetto “magazzino della riscossione”. A esprimersi è la Commissione tecnica sulla riscossione, che ha elaborato una bozza dopo un confronto con la Ragioneria generale e il Dipartimento delle Finanze. Si attende ora il parere di Regioni ed enti locali, previsto per la prossima settimana, che dovrebbe dare l’ok a una serie di misure per rafforzare la riscossione. L’obiettivo è duplice: evitare la formazione di un nuovo magazzino e, al tempo stesso, ripulire quello esistente. Secondo le 39 pagine del documento, si tratta di una premessa necessaria per una nuova definizione agevolata e per una revisione più ampia delle regole della riscossione, che potrebbe arrivare a prevedere anche un accesso alla consistenza dei conti correnti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
