Tempo di lettura: 2 minuti All’Etihad Stadium il Manchester City supera il Napoli per 2-0 in una gara segnata dall’espulsione di Giovanni Di Lorenzo al 21’ del primo tempo. L’inferiorità numerica ha condizionato in modo decisivo l’esordio in Champions League degli azzurri, che hanno resistito finché hanno potuto ma sono stati travolti nella ripresa dai campioni d’Inghilterra. La partita si era aperta con coraggio da parte della squadra di Conte, che nei primi minuti era riuscita anche a rendersi pericolosa con Spinazzola e Politano. Il City, però, ha preso presto il controllo del gioco e ha iniziato a macinare occasioni: Milinkovic-Savic si è esaltato più volte su tentativi di Haaland, Foden e Reijnders, tenendo a galla i suoi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rosso a Di Lorenzo, poi Haaland e Doku: il Napoli cade a Manchester 2-0