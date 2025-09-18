Rosignano | Ruba il portafoglio all’autista ma sul bus era l' unico passeggero | 26enne denunciato

Un 26enne di Rosignano è stato denunciato per furto aggravato commesso ai danni dell'autista di un autobus. Secondo quanto ricostruito, il conducente era sceso dal mezzo per una breve sosta e quando è tornato a bordo si è accorto della sparizione del proprio portafoglio, contenente i documenti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it