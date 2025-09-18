Rosario Guglielmi è gay? Che vergogna questa caccia alle streghe | ora spuntano i suoi ex fidanzati

È bastata la sua prima apparizione ufficiale a Uomini e Donne per far esplodere il caso. Rosario Guglielmi, nuovo tronista del dating show di Canale 5, si è ritrovato travolto da polemiche e insinuazioni pesanti, che nulla hanno a che vedere con il suo percorso sentimentale in televisione. L’accusa? Di fingere relazioni etero per rimanere sotto i riflettori, nonostante – secondo alcuni commentatori social – sarebbe omosessuale. Un vero e proprio polverone, alimentato da chi sostiene di avere contatti con presunti ex partner dell’ex volto di Temptation Island. Mentre lui resta in silenzio, il gossip si fa sempre più aggressivo, con il rischio di trasformarsi in una vera caccia alle streghe. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Rosario Guglielmi è gay? Che vergogna questa caccia alle streghe: ora spuntano i suoi ex fidanzati

