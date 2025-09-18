Rosa Rita Silva è stata nominata presidente della Fondazione Carifac
E’ l’oncologa Rosa Rita Silva, il nuovo presidente della Fondazione Carifac. Sono stati nominati infatti nel pomeriggio di mercoledì i sei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione di Fondazione Carifac per il quadriennio prossimo (2025 – 2029). "Come previsto dallo Statuto – spiegano dalla Fondazione - il Consiglio di Amministrazione si compone di sei membri, incluso il presidente e il vicepresidente e resta in carica per quattro anni decorrenti dalla data di nomina". I nuovi componenti sono oltre a Rosa Rita Silva, Lucio Pierangeli (vicepresidente), mentre i consiglieri nominati sono Antonio Balsamo, Marco Cimarelli, Marco Ottaviani e Geremia Ruggeri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: rosa - rita
Rita Pavone compie 80 anni! Ma se conserva ancora il lettino dell’infanzia e la Jaguar rosa che si regalò diventata maggiorenne, è tutt’altro che ripiegata sul passato. E a noi svela il segreto della sua vitalità
Rosa Rita Silva nuovo presidente della Fondazione Carifac. Nel CdA Pierangeli, Balsamo, Cimarelli, Ottaviani e Ruggeri #ANSA - X Vai su X
Buonasera Appuntamento imperdibile VENERDI 22 AGOSTO alle ore 21.00 a MASSERIA PROVENZANI con la Rappresentazione Teatrale in onore di Santa Rita, "Rosa che profuma di cielo" Ingresso libero.? Invitate parenti e amici ad assistere a quest' Vai su Facebook
Cosa pensano i pazienti oncologici circa le cure di prossimità. Risultato della survey del Cipomo.
Carifac, prima presidente donna a Fabriano: al vertice del Cda la primaria Rosa Rita Silva. Ora si lavorerà al nuovo assetto - Per la prima volta la presidenza è affidata a una donna. Si legge su corriereadriatico.it
Ottobre Rosa 2024: l’intervista alla dottoressa Rosa Rita Silva - In occasione dell’Ottobre Rosa abbiamo raggiunto la dottoressa Rosa Rita Silva, direttore della Struttura Complessa Oncologia Medica Ospedale Profili di Fabriano per un aggiornamento sui dati ... Secondo radiogold.tv