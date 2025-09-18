E’ l’oncologa Rosa Rita Silva, il nuovo presidente della Fondazione Carifac. Sono stati nominati infatti nel pomeriggio di mercoledì i sei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione di Fondazione Carifac per il quadriennio prossimo (2025 – 2029). "Come previsto dallo Statuto – spiegano dalla Fondazione - il Consiglio di Amministrazione si compone di sei membri, incluso il presidente e il vicepresidente e resta in carica per quattro anni decorrenti dalla data di nomina". I nuovi componenti sono oltre a Rosa Rita Silva, Lucio Pierangeli (vicepresidente), mentre i consiglieri nominati sono Antonio Balsamo, Marco Cimarelli, Marco Ottaviani e Geremia Ruggeri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rosa Rita Silva è stata nominata presidente della Fondazione Carifac