Rosa Rita Silva è stata nominata presidente della Fondazione Carifac

Ilrestodelcarlino.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ l’oncologa Rosa Rita Silva, il nuovo presidente della Fondazione Carifac. Sono stati nominati infatti nel pomeriggio di mercoledì i sei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione di Fondazione Carifac per il quadriennio prossimo (2025 – 2029). "Come previsto dallo Statuto – spiegano dalla Fondazione - il Consiglio di Amministrazione si compone di sei membri, incluso il presidente e il vicepresidente e resta in carica per quattro anni decorrenti dalla data di nomina". I nuovi componenti sono oltre a Rosa Rita Silva, Lucio Pierangeli (vicepresidente), mentre i consiglieri nominati sono Antonio Balsamo, Marco Cimarelli, Marco Ottaviani e Geremia Ruggeri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

rosa rita silva 232 stata nominata presidente della fondazione carifac

© Ilrestodelcarlino.it - Rosa Rita Silva è stata nominata presidente della Fondazione Carifac

In questa notizia si parla di: rosa - rita

Rita Pavone compie 80 anni! Ma se conserva ancora il lettino dell’infanzia e la Jaguar rosa che si regalò diventata maggiorenne, è tutt’altro che ripiegata sul passato. E a noi svela il segreto della sua vitalità

Cosa pensano i pazienti oncologici circa le cure di prossimità. Risultato della survey del Cipomo.

rosa rita silva 232Carifac, prima presidente donna a Fabriano: al vertice del Cda la primaria Rosa Rita Silva. Ora si lavorerà al nuovo assetto - Per la prima volta la presidenza &#232; affidata a una donna. Si legge su corriereadriatico.it

Ottobre Rosa 2024: l’intervista alla dottoressa Rosa Rita Silva - In occasione dell’Ottobre Rosa abbiamo raggiunto la dottoressa Rosa Rita Silva, direttore della Struttura Complessa Oncologia Medica Ospedale Profili di Fabriano per un aggiornamento sui dati ... Secondo radiogold.tv

Cerca Video su questo argomento: Rosa Rita Silva 232