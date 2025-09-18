rosa possemato da cautano un bel risultato alla passiata di san diodoro

Tempo di lettura: 2 minuti Di Annalisa Papa La passione per la corsa è diventata ormai una parte importante della vita di Rosa Possemato, amatrice di Cautano, che domenica 14 settembre ha preso parte alla tradizionale “Passiata di San Diodoro”, ottenendo un ottimo risultato: seconda classificata nella categoria over 40-45 e quinta assoluta tra le donne over 40. Rosa racconta come tutto sia iniziato quasi per gioco: “All’inizio correvo solo per provare, poi la corsa è diventata una vera e propria passione. Mi aiuta sia fisicamente che mentalmente: alleni il corpo ma, allo stesso tempo, ti rilassi e liberi la mente”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

