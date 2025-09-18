Rondine e Lions insieme Vaccari | La pace come risposta quotidiana

Arezzo, 18 settembre 2025 – “Vogliamo che la pace sia un arcobaleno prima della tempesta la pace, perché dopo sarebbe invece solo una conta delle vittime lasciate sul campo”. Visionario e tenace, Franco Vaccari ha fondato Rondine Cittadella della Pace alle porte di Arezzo, trasformando un piccolo borgo toscano in un laboratorio internazionale di convivenza. Alla vigilia della firma del protocollo d’intesa con i Lions della Toscana, a Firenze il 20 settembre nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, il presidente invita a rovesciare il paradigma della pace: non come risposta alla guerra, ma come scelta quotidiana da coltivare nelle comunità locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rondine e Lions insieme, Vaccari: “La pace come risposta quotidiana”

Rondine e Lions insieme "Costruiamo oggi la pace di domani"

Rondine e Lions insieme, Tuccinardi: "Toscana, una terra simbolo di pace"

