Roncofreddo FdI | Mancata manutenzione del verde sulla Sp 9 pericoli per i cittadini

“La strada provinciale Sp 9 che attraversa il territorio del Comune di Roncofreddo rappresenta un'arteria di collegamento importante sia per i residenti, sia per i mezzi agricoli e commerciali. Ecco perché la mancata manutenzione del verde stradale in quella zona costituisce un pericolo per i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

