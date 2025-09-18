Romics | 35^ edizione

La 35^ edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, si terrà in Fiera Roma dal 2 al 5 ottobre. Un evento imperdibile che trasformerà Roma nella capitale dell’immaginario per quattro giorni, con un programma ricco di eventi, ospiti di fama mondiale, anteprime esclusive e spazi per il pubblico di ogni età. Una grande manifestazione con eventi in contemporanea con oltre 350 espositori che accoglieranno il pubblico nei 5 padiglioni con oltre 70.000 mq di spazio espositivo. Romics, Fiera internazionale certificata da ISFCERT – Istituto Certificazione Dati Statistici Fieristici, ente ufficialmente riconosciuto da Accredia, offre una straordinaria opportunità ai creativi, professionisti e imprese che lavorano nel fumetto, nell’illustrazione, nel cinema e nei videogiochi per promuoversi e incontrare il proprio pubblico di riferimento. 🔗 Leggi su Funweek.it

Oscar Martín Romics d’Oro della 35^ edizione dal 2 al 5 ottobre 2025 a Fiera Roma

FABIO CIVITELLI Romics d’Oro della 35^ edizione dal 2 al 5 ottobre 2025 a Fiera Roma

Romics – Al via la vendita dei biglietti per la 35^ edizione dal 2 al 5 ottobre 2025

UFFICIALE! #IPRIMICENTO sarà al centro di un incontro alla prossima edizione di Romics ! (Weird Book): quando il fumetto diventa saggio e riflessione sul rapporto tra autori, personaggi e lettori. Con la figura di Damien Donovan

Il maestro Fabio Civitelli, Romics d'Oro della 35^ edizione, ti invita a celebrare con lui l'arte del fumetto e le sue storie indimenticabili. Fabio Civitelli vi aspetta a Romics!

È tutto pronto per Romics 35, l'omaggio a Corto Maltese e ai Peanuts; Fumetti, torna il Romics nella Capitale; Partecipa come espositore a #35.

Torna Romics, dai Peanuts a mutanti e metaumani - Fabio Civitelli che festeggia i 40 anni di lavoro su Tex, un caposaldo di Disney Animation come Ron Clements, Oscar Martín (Tom & Jerry, Solo) e Kevin Pike, maestro degli effetti speciali riceveranno ... Come scrive ansa.it

È tutto pronto per Romics 35, l’omaggio a Corto Maltese e ai Peanuts - (askanews) – La 35esima edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, è in programma alla Fiera Roma dal 2 al 5 ottobre. Da askanews.it