La Procura romena accusa l'ex candidato alle presidenziali di "attentato all'ordine costituzionale e di diffusione di false informazioni". Con lui accusato anche Hora?iu Potra che avrebbe guidato un gruppo paramilitare a scopi sovversivi È stato rinviato a giudizio con l'accusa di tentato col. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Romania, Georgescu accusato di tentato colpo di Stato con Potra e altre 21 persone, ex Procuratore Laz?r: "Se colpevole rischia 20 anni di carcere"