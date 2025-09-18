Romania Georgescu accusato di tentato colpo di Stato con Potra e altre 21 persone ex Procuratore Laz?r | Se colpevole rischia 20 anni di carcere

La Procura romena accusa l'ex candidato alle presidenziali di "attentato all'ordine costituzionale e di diffusione di false informazioni". Con lui accusato anche Hora?iu Potra che avrebbe guidato un gruppo paramilitare a scopi sovversivi È stato rinviato a giudizio con l'accusa di tentato col. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

