Roma Wesley assente in allenamento | problemi gastrointestinali per il brasiliano

Prosegue la preparazione della Roma a tre giorni dal derby della Capitale contro la Lazio, in programma domenica alle 12:30. Da Trigoria, arrivano brutte notizie per Gian Piero Gasperini: secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, Wesley non ha preso parte all’allenamento odierno a causa di un problema gastrointestinale. Le condizioni dell’esterno brasiliano verranno valutate nelle prossime ore, ma al momento non sembra essere in dubbio la sua presenza per la stracittadina. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Wesley assente in allenamento: problemi gastrointestinali per il brasiliano

In questa notizia si parla di: roma - wesley

Roma, Wesley convocato dal Flamengo. Spunta il like sul post di compleanno dei giallorossi

Calciomercato Roma, Wesley convocato per la sfida tra Flamengo e San Paolo

Wesley escluso dalla foto del Flamengo: nuovo indizio verso la Roma?

Formazione #Ufficiale 3-4-2-1 Svilar --- Hermoso Mancini NDicka ---- Wesley Manu Konè Cristante Angelino ---- Soulé El Aynaoui ---- Dybala ----- #RomaTorino @SkySport - X Vai su X

Roma-Torino: le probabili formazioni ? Rensch favorito su Wesley, Soulé e Dybala alle spalle di Ferguson Segui la partita live ? https://tinyurl.com/4abur3th - facebook.com Vai su Facebook

Gasperini: “Wesley sta bene, vedremo in allenamento come gestirlo. Pellegrini lo vedo come centrocampista; Gasperini in 100 giorni: la nuova Roma ha già la sua impronta; Trigoria, rinviata la doppia seduta. Mercato: pressing per Wesley, Rios e Ferguson.

Infortunio Wesley, buone notizie in casa Roma: ecco come sta - Infortunio Wesley, buone notizie in casa Roma: ecco come sta l’esterno brasiliano in vista della gara di domenica contro il Torino Alla vigilia della terza giornata di Serie A, la Roma di Gian Piero G ... Secondo calcionews24.com

Dal Brasile, Wesley assente con la Bolivia per un fastidio fisico. La Roma attende riscontri - Secondo quanto rivelato da TNT Sports il terzino giallorosso non è stato convocato da Ancelotti per la sfida andata in scena questa notte per un problema muscolare ... Come scrive ilromanista.eu