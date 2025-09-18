Roma truffa delle tre campanelle | turisti ingannati

Roma, 18 settembre 2025 – I carabinieri del comando Roma piazza Venezia hanno denunciato sette persone accusate di aver messo in atto la cosiddetta “ truffa delle tre campanelle ” ai danni di turisti nel centro storico della Capitale. Il primo episodio. Nel pomeriggio del 15 settembre, una turista brasiliana di 35 anni ha denunciato di essere stata raggirata in via delle Muratte, perdendo 200 euro. La donna ha raccontato di essere stata coinvolta nel noto gioco d’azzardo truffaldino, gestito da un gruppo di persone che la inducevano a puntare denaro con l’inganno. Grazie alla rapida attività investigativa, i militari hanno individuato e denunciato in stato di libertà quattro persone: due cittadini macedoni di 27 e 49 anni, una cittadina romena di 24 anni e una cittadina moldava di 25 anni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it