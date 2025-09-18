Poche occasioni, tanta stanchezza e idee confuse: queste le parole chiave della prima disfatta stagionale incassata all’Olimpico dalla Roma contro il Torino. Nonostante un match in cui la squadra ha provato da subito ad alzare i giri del motore, la Roma non sblocca il risultato e accusa il gol dello svantaggio firmato Simeone. La settimana del derby inizia in salita tra polemiche e preoccupazioni. Gasp, in attacco test tattico o scommessa persa?. Nonostante le due vittorie in due partite rimediate in campionato, Gasperini col Torino cambia tutto e schiera Dybala falso nueve. L’idea è chiara: non dare punti di riferimento al terzetto difensivo di Baroni e approfittare delle uscite di Coco e Maripan sulla Joya per liberare l’area per gli inserimenti di El Aynaoui. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Torino, Gasp si arrende di nuovo a Baroni. Cosa non ha funzionato nella gara dell’Olimpico