Mercoledì 24 settembre, ore 21, inizia il cammino in Europa League della Roma, questa volta guidata da uno storico vincitore del torneo nel 2024 con l’Atalanta, il Gasp. L’avversario non è da sottovalutare, nonostante un inizio di stagione altalenante per il Nizza. Conosciamo meglio l’allenatore, il sistema di gioco, i calciatori chiave e i potenziali punti deboli del club francese. Una squadra da. Champions?. La passata stagione de Le Gym li ha visti protagonisti di una pessima campagna europea, con soli 3 punti e nessuna vittoria alla fine del girone iniziale. Al contrario, in campionato la squadra ha mostrato solidità, tanto da piazzarsi al quarto posto, perdendo però i playoff per l’accesso in Champions League contro il Benfica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, subito il Nizza in Europa League: l’analisi tattica

L'Olimpico si prepara all'Europa League! Sono in vendita i biglietti di Roma-Lille; Roma, date e orari delle gare in Europa League

