Roma sotto le stelle di droni | DroneArt Show dal 9 all’11 ottobre a Capannelle
Dal 9 all’11 ottobre 2025 Roma si prepara a vivere tre notti davvero speciali: all’ Ippodromo Capannelle arriva il DroneArt Show, un evento nel quale vedremo una magica unione tra musica classica, tecnologia e spettacolo visivo. Dopo il successo delle serate sold out a Milano, è la capitale a farsi nuovo palcoscenico di un’esperienza immersiva in cui il cielo notturno si trasformerà in una tela luminosa. Non ci resta che provare a scoprire meglio di cosa si tratta! Leggi anche: — A Capannelle arriva il mercatino giapponese a ingresso libero Tra Vivaldi e?ajkovskij, il cielo diventa una tela con il DroneArt Show di Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it
DroneArt Show torna in Italia dopo il sold out di Milano: tre nuove serate a Roma tra musica classica e spettacolo di droni; Come è stato realizzato lo show di droni in Vaticano? Ce lo racconta in esclusiva Kimbal Musk; Grace for the World: 3000 droni di Kimbal Musk illuminano il cielo di San Pietro.
Weekend a Roma: archeologia, musica, cartoon, pizza e poi occhi al cielo per lo show dei droni «Grace for the World» - Il 13 settembre alle 20 in piazza San Pietro si scrive la storia, con il Vaticano che ospita il suo primo maxi concerto pubblico in diretta mondiale: è «Grace for the World», gran finale del «World Me ... Da roma.corriere.it
Roma, droni sul cielo di Piazza San Pietro: una tela vivente mozzafiato ispirata alla Cappella Sistina - Roma si prepara a un evento unico: Piazza San Pietro diventa una tela vivente con uno spettacolo di droni ispirato alla Cappella Sistina ... Si legge su msn.com