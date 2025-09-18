Roma si prepara al grande triathlon | il 4 ottobre la World Triathlon Cup e la Coppa delle Regioni

All’Eur la terza edizione della Coppa del Mondo con quasi 90 atleti da 26 Paesi. Novità assoluta la staffetta per Senior e Master. Sabato 4 ottobre 2025 la Capitale accoglierà uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione internazionale: la World Triathlon Cup, giunta alla sua terza edizione. Quasi 90 atleti provenienti da 26 Paesi, tra cui il plurimedagliato olimpico Hayden Wilde, si daranno battaglia sul suggestivo percorso disegnato nel cuore del quartiere Eur. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

World Triathlon ufficializza il calendario 2025 e conferma due tappe italiane; Un anno all’insegna dello sport e degli eventi, ad Alghero grandi appuntamenti. Venerdì a Roma Mimmo Pirisi alla presentazione del Beach Soccer; Triathlon: a Latina comanda la Merola.

