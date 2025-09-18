Roma si ferma Hermoso in allenamento | le condizioni verso il derby

In casa Roma c’è voglia di tornare immediatamente a sorridere dopo il ko interno contro il Torino, il primo della gestione Gasperini. La ghiotta opportunità per farlo è rappresentata dal derby con la Lazio, in programma domenica alle ore 12.30, con i giallorossi chiamati a rispondere presente. In vista della gara contro i biancocelesti, non arrivano notizie positive per il tecnico capitolino, che nella giornata di oggi non ha potuto contare su Wesley, fermato da problemi gastrointestinali. Le preoccupazioni non sono però finite qui. Stando infatti a quanto riportato da Radio Manà Manà Sport, nel corso dell’ultimo allenamento sono sorti guai fisici per Mario Hermoso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, si ferma Hermoso in allenamento: le condizioni verso il derby

