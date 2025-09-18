Roma quattro aggressioni omofobe in una settimana L’appello della famiglia Ansaldo | Chi ha filmato ci aiuti ad avere giustizia
Quattro casi in pochi giorni è il drammatico bollettino delle aggressioni omofobe nel territorio di Roma. L’ultima, quella ad Alessandro Ansaldo lo scorso 14 settembre, è avvenuta mentre il 25enne stava tornando a casa da una festa. Mentre percorreva corso Vittorio Emanuele II, il giovane si è imbattuto in un gruppo di dieci ragazzi, due dei quali l’hanno picchiato, gli hanno sputato addosso e lo hanno offeso con insulti omofobi. In una nota l’associazione “Gay Center” chiede con forza «che sia riconosciuta a livello nazionale una tutela civile e giuridica contro i crimini in cui è accertata la matrice omotransfobica», ricordando che chi è vittima o testimone di violenza omotransfobica può rivolgersi al numero verde di Gay Help Line, 800713713, oppure scrivere alla chat Speakly. 🔗 Leggi su Open.online
