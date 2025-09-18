Concentrazione totale della Roma su un derby importantissimo per classifica e morale, con Gasperini che spera in buone notizie dagli infortunati ( stop per Hermoso ) e studia l’11 titolare migliore per affrontare il match. Dietro le quinte però succede tanto altro, e una delle questioni che sta più a cuore all’ambiente giallorosso è quella del nuovo stadio a Pietralata. Le notizie relative alla costruzione dell’impianto, tra piccoli passi in avanti, manifestazioni dei dissidenti e ricorsi al TAR, si susseguono inesorabilmente, ma intanto oggi è andata in scena una riunione tra club, sindaco Gualtieri, Federcalcio e UEFA per discutere di un progetto molto importante. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, oggi riunione con sindaco e UEFA: Olimpico e stadio nuovo per gli Europei 2032