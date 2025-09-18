Roma occhi su Nizza | rischio stop per la trasferta di Europa League

Il derby della Capitale monopolizza i pensieri, ma tra i tifosi della Roma c’è già chi guarda oltre. Nel mirino la prima giornata di Europa League, che vedrà i giallorossi impegnati mercoledì prossimo in Francia contro il Nizza. Una trasferta che rischia di diventare un caso ancor prima del fischio d’inizio. Trasferta a rischio. Come riportato da Il Messaggero, l’accoglienza per i tifosi romanisti in Costa Azzurra non si preannuncia affatto calorosa. Se a Cannes, dove i Friedkin sono proprietari della società locale, l’aria è ben diversa, nella vicina Nizza la situazione è opposta e l’arrivo dei sostenitori giallorossi viene vissuto come un potenziale problema di ordine pubblico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

