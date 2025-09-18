Roma maxioperazione a Primavalle | sgomberi e discarica abusiva sequestrata

CRONACA DI ROMA – Un’ampia operazione di contrasto al degrado e di tutela ambientale è stata condotta in via Cesare Lombroso, zona Primavalle, dalle pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale, insieme al Commissariato Primavalle della Polizia di Stato, ai tecnici della Città Metropolitana, agli operatori AMA e alla Sala Operativa Sociale. L’intervento, mirato allo sgombero e alla demolizione di manufatti abusivi costruiti su un terreno di proprietà della Città Metropolitana, ha portato anche alla scoperta di una vasta discarica abusiva in un’area adiacente e di difficile accesso, anch’essa occupata irregolarmente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

