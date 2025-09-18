Roma maxioperazione a Primavalle | sgomberi e discarica abusiva sequestrata
CRONACA DI ROMA – Un’ampia operazione di contrasto al degrado e di tutela ambientale è stata condotta in via Cesare Lombroso, zona Primavalle, dalle pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale, insieme al Commissariato Primavalle della Polizia di Stato, ai tecnici della Città Metropolitana, agli operatori AMA e alla Sala Operativa Sociale. L’intervento, mirato allo sgombero e alla demolizione di manufatti abusivi costruiti su un terreno di proprietà della Città Metropolitana, ha portato anche alla scoperta di una vasta discarica abusiva in un’area adiacente e di difficile accesso, anch’essa occupata irregolarmente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: roma - maxioperazione
Presunta frode Iva da 17 milioni nell'elettronica, maxioperazione tra Brescia e Roma - facebook.com Vai su Facebook
Maxi operazione a Roma: blitz a Esquilino e Anagnina contro il degrado urbano ? Per tutte le notizie di Roma e del Lazio clicca su http://radioroma.it #radioroma #notizieroma #roma #blitz #polizialocale #degradourbano #esquilino #anagnina #operazio - X Vai su X
Maxi-operazione a Primavalle, scoperta discarica illegale; Scoperta maxi discarica abusiva a Primavalle: area sequestrata durante un'operazione di sgombero; Roma, maxioperazione a Primavalle: sgomberi e discarica abusiva sequestrata.
Roma, maxioperazione a Primavalle: sgomberi e discarica abusiva sequestrata - 000 mq trasformata in discarica illegale con 10 mc di rifiuti tra materiali edili, vernici pericolose ed elettrodom ... Scrive romadailynews.it
Scoperta maxi discarica abusiva a Primavalle: area sequestrata durante operazione di sgombero - Una maxioperazione di contrasto al degrado e di tutela ambientale è stata eseguita in via Cesare Lombroso, zona Primavalle, dalle pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia ... Come scrive leggo.it