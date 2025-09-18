Roma l’ora dei gol | Gasperini studia la mossa Ferguson
Serve segnare, prima di tutto. Per vincere, per ripartire, per scacciare i dubbi che cominciano ad aleggiare dopo il passo falso contro il Torino. Due reti in tre giornate sono un bottino troppo povero per una squadra allenata da Gian Piero Gasperini, da sempre sinonimo di calcio offensivo e prolifico. Per questo a Trigoria l’aria si è fatta densa di concentrazione: il tecnico della Roma ha addirittura blindato l’allenamento di ieri, escludendo fotografi e staff social per lavorare senza distrazioni. Si riparte da Ferguson. La ripartenza passa inevitabilmente da Evan Ferguson, ancora a caccia del suo primo gol con la maglia giallorossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: roma - gasperini
Roma, Evan Ferguson pronto per Gasperini: il tecnico che rigenera gli attaccanti
Rosi: “Gasperini tosto ma giusto per la Roma, non guarda in faccia nessuno”
Roma, parte l’era Gasperini: Dybala guida, Pellegrini in attesa
#Roma, #Arena e #Paratici iniziano a segnare: opportunità in arrivo con #Gasperini? - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Torino, Gasperini: "Mancato ritmo, noi troppo poco pericolosi" #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Roma, Gasperini cerca rimedi al mal di gol in vista del derby - Solo due reti dopo tre partite, i gregari da rilanciare: l’allenatore pensa a nuove soluzioni, anche in fascia ... Riporta gazzetta.it
Roma-Torino 0-1: super gol di Simeone, prima sconfitta per Gasperini - All'ora di gioco il destro a giro del Cholito condanna la Roma alla prima sconfitta stagionale. Come scrive ilquotidianodellazio.it