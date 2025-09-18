Roma l’ora dei gol | Gasperini studia la mossa Ferguson

Serve segnare, prima di tutto. Per vincere, per ripartire, per scacciare i dubbi che cominciano ad aleggiare dopo il passo falso contro il Torino. Due reti in tre giornate sono un bottino troppo povero per una squadra allenata da Gian Piero Gasperini, da sempre sinonimo di calcio offensivo e prolifico. Per questo a Trigoria l’aria si è fatta densa di concentrazione: il tecnico della Roma ha addirittura blindato l’allenamento di ieri, escludendo fotografi e staff social per lavorare senza distrazioni. Si riparte da Ferguson. La ripartenza passa inevitabilmente da Evan Ferguson, ancora a caccia del suo primo gol con la maglia giallorossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

