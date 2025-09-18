Roma la bocciatura è netta dopo l’avvio di stagione | Gasperini pensa all’esordiente per il derby
Gian Piero Gasperini vuole cambiare rotta alla sua squadra e per questo sta pensando di schierare l’esordiente nel derby contro la Lazio. Perdere la prima partita stagionale alla vigilia del derby contro la Lazio, non è il modo più sereno per preparare la prima stracittadina da allenatore della Roma. Gian Piero Gasperini però non vuole farsi condizionare dalle voci esterne e arrivare al primo derby della Capitale nel migliore dei modi possibili. Sulla strada verso la sfida contro i biancocelesti, qualche brutta notizia è già arrivata, su tutte l’infortunio di Paulo Dybala. La ‘joya’ si è fermato all’intervallo di Roma-Torino. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: roma - bocciatura
? Ciccio #Graziani a #Retesport: "Nel derby mi aspetto una #Roma più offensiva. Non è possibile giocare senza centravanti. #Gasperini deve ripartire da uno tra #Ferguson e #Dovbyk, anche se le parole espresse sull'ucraino sanno di bocciatura definitiva" - X Vai su X
Roma dal gol proibito: le manovre di Gasp non hanno funzionato Dalla bocciatura di Dovbyk a un Baldanzi che non incide, aspettando il ritorno di Bailey ? http://urly.it/31c301 - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Roma News/ Dovbyk, bocciatura netta di Gasperini. Ottimismo per Echeverri (5 agosto 2025) - Calciomercato Roma News: dure dichiarazioni del tecnico dei capitolini sull'attaccante ucraino, da considerare ora più che mai in uscita (5 agosto 2025) Il calciomercato Roma ha chiuso la porta ad ... Segnala ilsussidiario.net