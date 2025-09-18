Roma la bocciatura è netta dopo l’avvio di stagione | Gasperini pensa all’esordiente per il derby

Gian Piero Gasperini vuole cambiare rotta alla sua squadra e per questo sta pensando di schierare l’esordiente nel derby contro la Lazio. Perdere la prima partita stagionale alla vigilia del derby contro la Lazio, non è il modo più sereno per preparare la prima stracittadina da allenatore della Roma. Gian Piero Gasperini però non vuole farsi condizionare dalle voci esterne e arrivare al primo derby della Capitale nel migliore dei modi possibili. Sulla strada verso la sfida contro i biancocelesti, qualche brutta notizia è già arrivata, su tutte l’infortunio di Paulo Dybala. La ‘joya’ si è fermato all’intervallo di Roma-Torino. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

