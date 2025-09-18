Roma espulso 25enne dopo il matrimonio fittizio con una donna italiana | scoperte le irregolarità

Un tunisino di 25 anni è stato espulso da Roma per immigrazione irregolare dopo la scoperta di un matrimonio fittizio.

In questa notizia si parla di: roma - espulso

Polizia di Asti: cittadino straniero irregolare sul territorio espulso e accompagnato al CPR di Roma

