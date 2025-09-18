Roma espone la bandiera palestinese in Campidoglio interrotti rapporti tra Acea e l'israeliana Mekorot

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 18 settembre l'Assemblea Capitolina ha approvato la mozione della maggioranza per esporre la bandiera della Palestina in Campidoglio. Approvata anche l'interruzione della collaborazione fra Acea e la compagnia idrica israeliana Mekorot. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: roma - espone

Sancho, Massara si espone sul futuro dell’attaccante del Manchester United! Le dichiarazioni del DS della Roma anche sul possibile scambio Dovbyk Gimenez

Il campo largo si spacca su Gaza. Al Pd Campidoglio non piace la mozione del M5s; Roma, Ferrara (M5S): Bandiera palestinese esposta in Assemblea Capitolina, il M5S può cambiare le cose; Gaza, la Cgil il 19 nelle piazze. Bandiera palestinese a Roma: Pd astenuto.

roma espone bandiera palestineseBandiera palestinese in Campidoglio, il Pd si astiene sulla mozione del M5S. Baglio: «Ne faremo una nuova ed esporremo il vessillo» - Bocciata la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, la consigliera dem Valeria Baglio: «Era di maggio scorso non teneva in considerazione l'attuale crisi umanitaria, domani voteremo mozione nuova i ... Si legge su roma.corriere.it

roma espone bandiera palestineseBandiera palestinese in Campidoglio, il Pd si astiene e blocca la mozione del M5s. Ed è polemica - Durante l’ultima seduta dell’Assemblea capitolina la maggioranza si è spaccata e i dem (tranne Claudia Pappatà). Secondo roma.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Espone Bandiera Palestinese