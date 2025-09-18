La settimana che porta al derby non è mai come le altre. L’attesa si fa spasmodica, la città si divide, la tensione cresce di giorno in giorno. G ian Piero Gasperini domenica vivrà la sua prima stracittadina capitolina da allenatore. Il tecnico ha già conosciuto le emozioni dei derby di Genova e quello di Milano sulla panchina dell’Inter, ma quello di Roma rappresenta un’esperienza unica. La prima volta dei nuovi. Accanto ai veterani che conoscono bene l’atmosfera del derby, ci saranno anche diversi esordienti. In difesa, Mario Hermoso è pronto a vivere per la prima volta la sfida con la Lazi o: nella passata stagione aveva collezionato appena 8 presenze in Serie A e nel derby dello scorso gennaio era rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, da Gasperini a Ferguson: aria di primo derby per i nuovi volti