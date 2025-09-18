Roma | controlli antidroga al Quarticciolo 4 arresti e oltre 3 kg di droga sequestrati

Cronaca di Roma, 18 set. – Maxi operazione dei Carabinieri della Compagnia Roma Casilina al Quarticciolo: quattro persone arrestate, oltre tre chilogrammi di droga sequestrati e numerosi controlli su persone e veicoli. L’attività, condotta in sinergia con la Procura della Repubblica di Roma, aveva come obiettivo il contrasto al degrado e all’illegalità diffusa nel quartiere. Nel dettaglio, i militari hanno arrestato un 59enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 2,8 kg di cocaina e crack, suddivisi in circa 5.100 dosi. Lo stupefacente, individuato anche grazie al fiuto del cane antidroga Nathan, era nascosto in parte nel terreno nei pressi della sua abitazione e in parte all’interno della camera da letto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

