Roma controlli a San Pietro | un arresto e 7 denunce
Cronaca di Roma – Un arresto, sette denunce e decine di controlli: è questo il bilancio dell’operazione effettuata dai Carabinieri della Stazione Roma San Pietro e della Compagnia, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio disposto secondo le linee strategiche del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel dettaglio, i militari hanno arrestato un 52enne romano, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, sorpreso fuori dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione. Poco dopo, cinque persone di età compresa tra i 22 e i 39 anni sono state denunciate per insolvenza fraudolenta e ricettazione: dopo aver pranzato in un ristorante di via dei Gracchi, si sono allontanate senza pagare il conto di 200 euro, utilizzando un’auto a noleggio con impianto elettronico e sistema di geolocalizzazione manomessi per impedirne il tracciamento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
