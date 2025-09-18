Roma controlli a San Pietro | un arresto e 7 denunce

Romadailynews.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronaca di Roma – Un arresto, sette denunce e decine di controlli: è questo il bilancio dell’operazione effettuata dai Carabinieri della Stazione Roma San Pietro e della Compagnia, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio disposto secondo le linee strategiche del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel dettaglio, i militari hanno arrestato un 52enne romano, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, sorpreso fuori dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione. Poco dopo, cinque persone di età compresa tra i 22 e i 39 anni sono state denunciate per insolvenza fraudolenta e ricettazione: dopo aver pranzato in un ristorante di via dei Gracchi, si sono allontanate senza pagare il conto di 200 euro, utilizzando un’auto a noleggio con impianto elettronico e sistema di geolocalizzazione manomessi per impedirne il tracciamento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

roma controlli a san pietro un arresto e 7 denunce

© Romadailynews.it - Roma, controlli a San Pietro: un arresto e 7 denunce

In questa notizia si parla di: roma - controlli

Roma. Controlli nei centri massaggi. Nel Quartiere San Giovanni sequestrati 3 centri con attività di prostituzione. Denunciati 7 cittadini cinesi

Roma, controlli nel campo nomadi di Vicolo Salvi: multe e sequestri

Roma, controlli all’Esquilino: una denuncia e 8 ordini di allontanamento

TTS Food Roma, lo street food a San Pietro; Conclave, scatta il piano sicurezza: controlli a tappeto tra San Pietro e via della Conciliazione; Santa Maria Maggiore a Roma diventa «San Pietro II»: già scattati controlli e divieti.

roma controlli san pietroArrestato tassista abusivo a Termini: reagisce ai controlli di Roma Capitale brandendo un martello - L’uomo era stato già fermato e sanzionato precedentemente; da inizio anno oltre 7mila controlli degli agenti su auto bianche ed Ncc, 900 gli illeciti rilevati Costante l’attività della Polizia Locale ... Segnala terzobinario.it

roma controlli san pietroRoma Termini, tassista abusivo (e recidivo) minaccia i vigili col martello: arrestato. Nel 2025 scoperti 900 irregolari - Oltre settemila i controlli dei caschi bianchi tra le stazioni e gli aeroporti della Capitale dall'inizio dell'anno ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Controlli San Pietro