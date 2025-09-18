Roma | aggredisce due connazionali con bottiglie e calci per rapinarli fermato 37enne

Romadailynews.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CRONACA DI ROMA – È stato rintracciato e fermato dalla Polizia di Stato il 37enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti specifici, accusato di aver aggredito e rapinato due connazionali all’inizio di settembre in zona Colli Albani. L’uomo dovrà rispondere dei reati di rapina e tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato Appio, il 37enne si sarebbe avvicinato alle vittime, sedute su un muretto, intimando loro di consegnargli il denaro. Al rifiuto, l’aggressore avrebbe reagito con estrema violenza, colpendo uno dei due con calci, pugni e una bottiglia di vetro, lasciandolo privo di sensi a terra per poi sottrargli il borsello. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

roma aggredisce due connazionali con bottiglie e calci per rapinarli fermato 37enne

© Romadailynews.it - Roma: aggredisce due connazionali con bottiglie e calci per rapinarli, fermato 37enne

In questa notizia si parla di: roma - aggredisce

Villa Pamphili, Kaufmann estradato: arrivato a Roma aggredisce tutti | Trovato il suo Dna sul sacco che copriva Anastasia

Kaufmann torna a Roma e aggredisce tutti: tracce del suo DNA sul telo che copriva Anastasia

Roma, aggredisce l’ex per controllarle il cellulare

Tentato omicidio a Roma: preso a pugni e a bottigliate in testa per pochi euro; Villa Literno, tunisino aggredisce e rapina un connazionale con una bottiglia: arrestato dai Carabinieri; Torre Maura, lite all’alba in centro accoglienza: accoltellati due uomini, uno è grave. Caccia all’aggressore.

roma aggredisce due connazionaliDue attivisti aggrediti al termine del corteo pro Palestina a Roma. Colpiti con caschi e coltelli da estremisti di destra - Due attivisti aggrediti al termine del corteo pro Palestina a Roma. Scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Aggredisce Due Connazionali