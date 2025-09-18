Roma | aggredisce due connazionali con bottiglie e calci per rapinarli fermato 37enne

CRONACA DI ROMA – È stato rintracciato e fermato dalla Polizia di Stato il 37enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti specifici, accusato di aver aggredito e rapinato due connazionali all’inizio di settembre in zona Colli Albani. L’uomo dovrà rispondere dei reati di rapina e tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Commissariato Appio, il 37enne si sarebbe avvicinato alle vittime, sedute su un muretto, intimando loro di consegnargli il denaro. Al rifiuto, l’aggressore avrebbe reagito con estrema violenza, colpendo uno dei due con calci, pugni e una bottiglia di vetro, lasciandolo privo di sensi a terra per poi sottrargli il borsello. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

