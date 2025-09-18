Rocìo Morales la figlia la stupisce con un regalo speciale | le foto dell' inaspettata sorpresa

Today.it | 18 set 2025

"In questo momento difficile ho un unico pensiero: Alma e Luna, che si sono ritrovate insieme a me in un vortice che non fa parte di noi": così, con un riferimento alle sue adorate figlie da proteggere in un momento di intensa pressione mediatica, Rocìo Muños Morales in tv ha commentato. 🔗 Leggi su Today.it

Rocìo Morales, la figlia la stupisce con un regalo speciale: le foto dell'inaspettata sorpresa - Sul settimanale Oggi gli scatti che hanno catturato un momento di tenera normalità dell'attrice con le sue figlie dopo il clamore per la separazione da Raoul Bova ... Come scrive today.it

