Rocìo Morales la figlia la stupisce con un regalo speciale | le foto dell' inaspettata sorpresa
"In questo momento difficile ho un unico pensiero: Alma e Luna, che si sono ritrovate insieme a me in un vortice che non fa parte di noi": così, con un riferimento alle sue adorate figlie da proteggere in un momento di intensa pressione mediatica, Rocìo Muños Morales in tv ha commentato. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: morales - figlia
Rocìo Munoz Morales con Maria Pilar: il look madre-figlia è a contrasto
L'outfit ad alta seduzione di Rocio Munoz Morales sa proprio di revenge look. Elegante ma sexy, eccola alla suaprima uscita pubblica, dopo la diffusione della notizia del tradimento. - facebook.com Vai su Facebook
Rocìo Munoz Morales, 'scelgo il silenzio, tutelo le mie figlie'. "Momento difficile ma stanno accadendo tante cose bellissime" #ANSA - X Vai su X
Rocìo Morales, la figlia la stupisce con un regalo speciale: le foto dell'inaspettata sorpresa - Sul settimanale Oggi gli scatti che hanno catturato un momento di tenera normalità dell'attrice con le sue figlie dopo il clamore per la separazione da Raoul Bova ... Come scrive today.it