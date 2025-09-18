Rocche del Crasto e Sagra del fungo | escursione ad Alcara Li Fusi
Appuntamento sabato 18 ottobre con un' escursione nel territorio del Parco dei Nebrodi targata Associazione Pfm. Si procederà verso le Rocche del Crasto partendo da Alcara Li Fusi. Programma Ore 09 ritrovo dei partecipanti ad Alcara Li Fusi in Piazza A. De Gasperi. Ore 09,30 si parte con. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
A Nebrodigusto Nicola Ricco ci porta alla scoperta dei maccheroni alla maritata, una ricetta unica di Alcara Li Fusi che mette insieme tre tipi di carne diversa ma locale tra cui la famosa pecora nera delle rocche del crasto, una tipicità alcarese.
