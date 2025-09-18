Rocca | 46 milioni per la blue economy per far sì che il mare torni a generale ricchezza nel Lazio

18 set 2025

(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2025 "E' una scelta politica importante, valorizzare l'economia del mare, la blue economy, per fare in modo che comunque le coste tornino a essere vivibili e perché che tornino ad essere uno strumento che genera benessere, ricchezza, bellezza. Sono orgoglioso di questa scelta: un investimento da 46 milioni che comprende numerosi progetti in molti comuni" così il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine della presentazione del provvedimento da 46 milioni di euro per la blue economy. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

