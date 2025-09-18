(Agenzia Vista) Roma, 18 settembre 2025 "E' una scelta politica importante, valorizzare l'economia del mare, la blue economy, per fare in modo che comunque le coste tornino a essere vivibili e perché che tornino ad essere uno strumento che genera benessere, ricchezza, bellezza. Sono orgoglioso di questa scelta: un investimento da 46 milioni che comprende numerosi progetti in molti comuni" così il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, a margine della presentazione del provvedimento da 46 milioni di euro per la blue economy. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Rocca: "46 milioni per la blue economy per far sì che il mare torni a generale ricchezza nel Lazio"