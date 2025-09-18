Rocambolesco schianto in via Schuman | auto finisce ruote all' aria dopo un urto

Forlitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' al vaglio della Polizia Locale di Forlì la dinamica del rocambolesco schianto avvenuto giovedì pomeriggio, intorno alle 17, in via Robert Schuman, a Coriano. Per cause in fase d'accertamento, due auto sono venute a collisione, una delle quali è finita ruote all'aria. Sul posto sono intervenuti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rocambolesco - schianto

Schianto contro un'auto in sosta: rocambolesco incidente nella notte in via Copernico

Rocambolesco schianto in via Schuman: auto finisce ruote all'aria dopo un urto.

Cerca Video su questo argomento: Rocambolesco Schianto Via Schuman