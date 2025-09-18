Non ha un giocatore a cui si ispira, ma il suo idolo, da romano, romanista, non può che essere (stato) Francesco Totti. Classe 2001, ala sinistra, Federico Vari (nella foto) è arrivato a Siena voluto da mister Bellazzini che lo ha allenato l’anno scorso al Ghiviborgo ("Anche se a un club così non puoi comunque dire di no", dice). Una fortuna per la Robur a vedere questo primissimo scorcio di stagione, in cui il ragazzo ha già fatto vedere qualità e intenzioni. A Orvieto ha segnato e ha permesso a Noccioli di farlo. "Me lo sono sudato questo gol – sorride –. E’ stata una partita difficile, complessa, ma che volevamo vincere dopo l’immeritato ko con il Tau, avevamo il veleno dentro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Robur, la carica Vari tra derby e sogni: "L’obiettivo? Tre punti in ogni partita"