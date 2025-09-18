Roberto Russo | Il livello ormai è altissimo tutte le squadre possono dire la loro

L’ Italia del volley maschile ha battuto l’Ucraina e si è qualificata per gli ottavi di finale dei Mondiali senior 2025: gli azzurri affronteranno nel primo incontro della seconda fase l’Argentina. Roberto Russo ha tracciato al sito federale il bilancio della fase a gironi della rassegna iridata. L’importante quest’oggi era passare il turno: “ Ci voleva una bella prestazione e noi l’abbiamo fatta, siamo contenti della pallavolo che abbiamo espresso. Ora siamo proiettati sul turno successivo, dove affronteremo l’Argentina, che oggi ha disputato una grandissima gara contro la Francia “. Nessuno può essere sottovalutato: “ Noi sappiamo che questo è un Mondiale di altissimo livello, nel quale nessuno ti regala nulla, ora non vediamo l’ora di scendere di nuovo in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Roberto Russo: “Il livello ormai è altissimo, tutte le squadre possono dire la loro”

In questa notizia si parla di: roberto - russo

Superlega, la Sir può sorridere: Roberto Russo torna in nazionale

Chi sono stati i grandi amori di Monica Vitti, dal primo e importante Michelangelo Antonini all’ultimo Roberto Russo

“Route 66 – Il Mito Americano”: la mostra fotografica di Roberto Rossi e Massimo Russo

L’Italia stacca il pass per gli ottavi di finale battendo l’Ucraina 3-0! 6 punti per Roberto Russo e 4 per Simone Giannelli! Bravi Ragazzi #BlockDevils - X Vai su X

8 punti 4 in attacco 4 monster block SIGNORE E SIGNORI, ROBERTO RUSSO E' TORNATO! : @volleyballworld #pallavolistibrutti #alzalignoranza #volley #pallavolo #volleyball #LaNazionale #Italvolley #MWCH #Philippines2025 - facebook.com Vai su Facebook

Roberto Russo: “Il livello ormai è altissimo, tutte le squadre possono dire la loro”; Italia agli ottavi del Mondiale, Russo: “Ci voleva una bella prestazione e l’abbiamo fatta”; Mondiali Maschili: l'Italia è agli ottavi, superata l'Ucraina in tre set.

Roberto Russo: “Il livello ormai è altissimo, tutte le squadre possono dire la loro” - L'Italia del volley maschile ha battuto l'Ucraina e si è qualificata per gli ottavi di finale dei Mondiali senior 2025: gli azzurri affronteranno nel ... oasport.it scrive

Roberto Russo: «Il Parkinson giovanile non mi ruba lo voglia di correre» - All’età di 44 anni la diagnosi di sindrome giovanile di Parkinson, e a Roberto Russo, di origine siciliana e ormai trapiantato a Calvagese della Riviera (Bs) cade il mondo addosso. Come scrive invisibili.corriere.it