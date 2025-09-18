Roberto Policano ospite a TvPlay | dalla fascia tra Roma Torino e Napoli allo scouting per l’Udinese

L’ospite di oggi a TvPlay sarà Roberto Policano, ex calciatore e ancora oggi protagonista nel mondo del calcio stavolta nel settore dello scouting. Alle ore 19.00 interverrà oggi in trasmissione questo personaggio straordinario che ha segnato con il suo talento il mondo del calcio. (ANSA) TvPlay.it In carriera Policano ha giocato con diverse squadre importanti tra cui Genoa, Roma, Torino e Napoli. Fluidificante sinistro poteva giocare sia come difensore che come centrocampista, dotato di un fisico importante è riuscito anche a segnare un numero di gol decisamente interessante per un difensore. 🔗 Leggi su Tvplay.it

