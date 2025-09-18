Roberto Mancini Figlia | Perchè Ha La Paresi Facciale!

Camilla Mancini racconta la sua esperienza con la paresi facciale: una storia autentica che sta ispirando migliaia di persone. Dietro ogni volto c’è una storia. Quello di Camilla Mancini, figlia dell’allenatore Roberto Mancini, racconta una vicenda unica fatta di dolore, sfide, ma anche di rinascita. Non è solo una questione estetica: Camilla è nata con una paresi facciale che coinvolge il lato destro del volto, causata da una complicazione durante il parto. Un danno al nervo facciale ha compromesso la mobilità dei muscoli, rendendo il suo viso asimmetrico. Eppure, oggi, Camilla non chiede di essere guardata con compassione, ma con rispetto. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Roberto Mancini, Figlia: Perchè Ha La Paresi Facciale!

Chi è Camilla Mancini, la figlia di Roberto Mancini entrata nel cast di Forum - Camilla Mancini, figlia dell’ex CT Roberto Mancini, ha trasformato il dolore del bullismo subito per una paresi facciale in forza e speranza, raccontandosi nel suo romanzo d’esordio Sei una farfalla. Secondo tg24.sky.it

Camilla, figlia di Roberto Mancini, nel cast di Forum con Barbara Palombelli - Novità nel cast della nuova edizione di Forum, il programma di Canale 5 condotto dalla giornalista Barbara Palombelli: entrerà a far parte della trasmissione Camilla Mancini, figlia dell'ex ... Lo riporta gazzetta.it