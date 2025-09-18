Robert Redford la figlia Amy lo ricorda | Era semplicemente mio padre il mio mondo è caduto nel silenzio

L'attrice e regista, figlia della star di Butch Cassidy e La stangata, ha dedicato parole toccanti al padre scomparso pochi giorni fa. Amy Redford, figlia di Robert Redford, ha commentato pubblicamente per la prima volta la morte recente del padre, scomparso a 89 anni. In un video pubblicato su Threads, l'attrice ha dedicato parole toccanti al genitore. Nella clip, Amy Redford ricorda la vita trascorsa insieme al padre e l'eredità che ha lasciato con la sua scomparsa, non solo nel cinema ma in tutto il mondo. Amy Redford ricorda il padre Robert "Era semplicemente mio padre. Il mio mondo è caduto nel silenzio" ha dichiarato la figlia di Redford "Attraverso la sua vita mi ha insegnato che il cinema e la vita . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Robert Redford, la figlia Amy lo ricorda: "Era semplicemente mio padre, il mio mondo è caduto nel silenzio"

