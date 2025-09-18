Robert Redford il ricordo della famiglia di Paul Newman sul rapporto nato tra le star in Butch Cassidy
Tra i tantissimi messaggi in ricordo dell'attore scomparso pochi giorni fa spiccano le parole degli eredi della collega in La stangata. La famiglia di Paul Newman ha deciso di rendere omaggio a Robert Redford, co-protagonista ne Butch Cassidy e La stangata, in seguito alla notizia della morte del fondatore del Sundance Film Festival. A raccontare l'amicizia tra Redford e Newman è stata la figlia di Paul, Nell, in un'intervista rilasciata a People. Tutto nacque sul set di Butch Cassidy. L'amicizia tra Paul Newman e Robert Redford "Un'amicizia nata sul set che si trasformò in qualcosa di più serio" ha raccontato Nell Newman "Hanno fatto due grandi film insieme e quello fu un legame davvero forte, penso che sia stato ciò che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: robert - redford
Addio a Robert Redford, l’attore tra le leggende di Hollywood è morto all’età di 89 anni: da “La stangata” al “Sundance Film Festival”
Addio a Robert Redford: il gigante del cinema si è spento a 89 anni
Addio a Robert Redford, mito e leggenda del cinema internazionale
Ricordiamo Robert Redford e la sua interpretazione insieme a Meryl Streep nel film premio Oscar “La mia Africa” è disponibile su #MediasetInfinity - facebook.com Vai su Facebook
Robert Redford era bellissimo, bravissimo, defilato da ogni intrusione alla sua vita privata. E morto nel sonno, questa è l’unica cosa che mi può dare pace nei suoi confronti. - X Vai su X
Robert Redford, il ricordo della famiglia di Paul Newman sul rapporto nato tra le star in Butch Cassidy; Robert Redford, l’amore per i figli e il ricordo dei due morti prematuramente; Robert Redford, il commosso ricordo della figlia: 'Il mio mondo ora è in silenzio.
Robert Redford, il ricordo della famiglia di Paul Newman sul rapporto nato tra le star in Butch Cassidy - Tra i tantissimi messaggi in ricordo dell'attore scomparso pochi giorni fa spiccano le parole degli eredi della collega in La stangata. Come scrive movieplayer.it
Robert Redford: il doppio, straziante dolore di un padre. Così ha perso i suoi figli - La storia di Robert Redford e della perdita di due figli: la "morte in culla" e il tumore. Scrive nostrofiglio.it