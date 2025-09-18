Tra i tantissimi messaggi in ricordo dell'attore scomparso pochi giorni fa spiccano le parole degli eredi della collega in La stangata. La famiglia di Paul Newman ha deciso di rendere omaggio a Robert Redford, co-protagonista ne Butch Cassidy e La stangata, in seguito alla notizia della morte del fondatore del Sundance Film Festival. A raccontare l'amicizia tra Redford e Newman è stata la figlia di Paul, Nell, in un'intervista rilasciata a People. Tutto nacque sul set di Butch Cassidy. L'amicizia tra Paul Newman e Robert Redford "Un'amicizia nata sul set che si trasformò in qualcosa di più serio" ha raccontato Nell Newman "Hanno fatto due grandi film insieme e quello fu un legame davvero forte, penso che sia stato ciò che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Robert Redford, il ricordo della famiglia di Paul Newman sul rapporto nato tra le star in Butch Cassidy