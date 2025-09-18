Si allontana il ritorno di Robbie Williams con il nuovo album Britpop, originariamente previsto per il prossimo 10 ottobre, slitta al 2026. Il tredicesimo lavoro in studio scirà ora nel nuovo anno a causa di “problemi di programmazione”. Il prossimo album di Williams sarà il primo in circa un decennio ed è stato annunciato a maggio. La data di uscita originale prevista per il 10 ottobre, nella giornata di ieri 17 settembre ha subito uno slittamento, annunciando che è stata posticipata al 6 febbraio 2026. I fan che hanno preordinato l’album sono stati avvisati tramite una nuova e-mail dal team del cantante, con un messaggio che recita: “A causa di modifiche alla programmazione Briitpop uscirà il 6 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Robbie Williams posticipa l’uscita del nuovo album “Britpop” al 2026: ecco quando