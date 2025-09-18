Robbie Williams posticipa l’uscita del nuovo album Britpop al 2026 | ecco quando
Si allontana il ritorno di Robbie Williams con il nuovo album Britpop, originariamente previsto per il prossimo 10 ottobre, slitta al 2026. Il tredicesimo lavoro in studio scirà ora nel nuovo anno a causa di “problemi di programmazione”. Il prossimo album di Williams sarà il primo in circa un decennio ed è stato annunciato a maggio. La data di uscita originale prevista per il 10 ottobre, nella giornata di ieri 17 settembre ha subito uno slittamento, annunciando che è stata posticipata al 6 febbraio 2026. I fan che hanno preordinato l’album sono stati avvisati tramite una nuova e-mail dal team del cantante, con un messaggio che recita: “A causa di modifiche alla programmazione Briitpop uscirà il 6 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: robbie - williams
Robbie Williams, Bruce Springsteen, Olivia Rodrigo, tra i concerti più attesi in Italia nel mese di luglio 2025
Robbie Williams, Bruce Springsteen e Olivia Rodrigo sono tra i concerti più attesi in Italia nel mese di luglio 2025
Robbie Williams presto potrebbe diventare Sir. Cosa sappiamo
Ma che #ESTATE è stata? Ve li ricordate i concerti di Ultimo, Robbie Williams, Jovanotti, Sting, Alanis Morissette, Cremonini, Mengoni…? Il cuore della #musica batte in Friuli Venezia Giulia e continuerà a farlo! Nel 2026 arriveranno in Regione ERO - facebook.com Vai su Facebook
Robbie Williams per il nuovo album collabora con il Take That Gary Barlow e organizza un concerto da 500 spettatori - X Vai su X
Robbie Williams: «Ho perso la dipendenza dalle droghe, ma non dal cibo. Tornare a Sanremo? Ma perché si fa ancora?» - Camicia rosa, capelli grigi corti, grandi lenti scure, Robbie Williams fa un’entrata decisamente istrionica. Da ilmessaggero.it
Better Man, il film su Robbie Williams rivoluziona il mondo dei biopic sulle rockstar - Inizia così Better Man, il film sulla vita di Robbie Williams, un biopic senza esserlo, che viene presentato ... Riporta wired.it