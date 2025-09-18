Rivoluzione ai Mondiali di volley | cosa cambia per l’Italia con le eliminazioni di Francia e Brasile
La fase a gironi dei Mondiali 2025 di volley maschile si è chiusa con il botto: Francia e Brasile sono state clamorosamente eliminate. I Campioni Olimpici, reduce dal ko per 3-2 contro la Finlandia, erano obbligati a battere l’Argentina per proseguire la propria avventura a Manila, sono andati sotto per 2-0, sono riusciti a rimontare, ma poi al tie-break sono stati schiacciati dall’Albiceleste e hanno dovuto fare le valigie con grande anticipo rispetto alle aspettative della vigilia. I sudamericani sono invece stati travolti dalla Serbia per 3-0 e hanno poi sperato che la Cina strappasse un set alla Cechia per continuare il cammino nelle Filippine, ma la formazione europea è stata impeccabile e così i verdeoro salutano con largo anticipo, rimanendo giù dal podio iridato dopo 23 anni sempre ai vertici. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: rivoluzione - mondiali
Scattano oggi a Ronse in Belgio i mondiali di ciclismo paralimpico. Domenica scorsa la nazionale di Addesi ha fatto un'esperienza storica, partecipando per la prima volta a una classica internazionale per Elite e U23. Una rivoluzione che potrebbe riscrivere la - facebook.com Vai su Facebook
Mini rivoluzione nel calendario FIFA per le soste Nazionali. Dopo il Mondiale 2026 e per almeno 4 anni, la prima pausa stagionale di settembre sarà di 3 settimane: tra il 21 settembre e il 6 ottobre 2026 si giocheranno 4 partite invece delle classiche 2 Abolit - X Vai su X
Rivoluzione ai Mondiali di volley: cosa cambia per l’Italia con le eliminazioni di Francia e Brasile; Pallavolo e rivoluzione; Rivoluzione nel volley: nasce la National League, cancellati World League e Grand Prix.
Mondiali volley maschile 2025, l'Italia batte l'Ucraina 3-0 e vola agli ottavi - La prossima sfida è con l'Argentina, domenica 21 settembre ... Riporta tg24.sky.it
Mondiali volley maschile, all'esordio l'Italia liquida l'Algeria 3-0 - L'Italia ha vinto la partita d'esordio ai mondiali di pallavolo di Manila, battendo 3- Si legge su tg24.sky.it