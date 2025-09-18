La fase a gironi dei Mondiali 2025 di volley maschile si è chiusa con il botto: Francia e Brasile sono state clamorosamente eliminate. I Campioni Olimpici, reduce dal ko per 3-2 contro la Finlandia, erano obbligati a battere l’Argentina per proseguire la propria avventura a Manila, sono andati sotto per 2-0, sono riusciti a rimontare, ma poi al tie-break sono stati schiacciati dall’Albiceleste e hanno dovuto fare le valigie con grande anticipo rispetto alle aspettative della vigilia. I sudamericani sono invece stati travolti dalla Serbia per 3-0 e hanno poi sperato che la Cina strappasse un set alla Cechia per continuare il cammino nelle Filippine, ma la formazione europea è stata impeccabile e così i verdeoro salutano con largo anticipo, rimanendo giù dal podio iridato dopo 23 anni sempre ai vertici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rivoluzione ai Mondiali di volley: cosa cambia per l’Italia con le eliminazioni di Francia e Brasile