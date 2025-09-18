Rivolta nel carcere di Pavia durante il Covid | il pm chiede la condanna per 55 persone
Il pm del tribunale di Pavia ha chiesto 55 condanne e 13 assoluzioni per i 68 imputati nel processo per la rivolta dei detenuti scoppiata all'inizio della pandemia nel carcere Torre del Gallo di Pavia. Le richieste di condanna, tutte per il reato di devastazione e saccheggio, oscillano tra i 5 anni e 4 mesi e i 10 anni e 8 mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
