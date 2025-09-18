Ritrovato il cadavere di un uomo in Brianza

Drammatica scoperta in Brianza: poco fa è stato ritrovato il cadavere di un uomo. Il ritrovamento è avvenuto in una roggia, a Briosco (nella frazione di Capriano).A dare l’allarme è stato un giardiniere che stava tagliando l’erba all’interno della proprietà privata vicina alla roggia. Sul posto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

