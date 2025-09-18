Ritrovato il cadavere di un uomo in Brianza

Drammatica scoperta in Brianza: poco fa è stato ritrovato il cadavere di un uomo. Il ritrovamento è avvenuto in una roggia, a Briosco (nella frazione di Capriano).A dare l’allarme è stato un giardiniere che stava tagliando l’erba all’interno della proprietà privata vicina alla roggia. Sul posto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Nella zona della spiaggia di tufo di Posillipo viene ritrovato cadavere Padre Angelo. Era un prete molto amato. Ma quali segreti nasconde la sua morte? Quali confessioni avrebbe potuto rendere il gesuita se fosse stato interrogato dalla polizia?

E' IL CADAVERE DI UN UCRAINO QUELLO RITROVATO DI VIALE DE MARCO, SI FARA' L'AUTOPSIA Inizialmente si pensava si trattasse di un parcheggiatore abusivo, ma le indagini con il passare delle ore hanno rivelato dettagli...

Ritrovato cadavere a Briosco: forse è il veduggese scomparso - L’uomo è stato ritrovato privo di vita in un’area extraurbana, lo stesso quadrante dove nelle scorse settimane si erano concentrate le ricerche. Si legge su mbnews.it

Briosco, trovato un cadavere in una roggia: potrebbe essere di Piero Berardinelli - Potrebbe essere di Piero Berardinelli, il novantenne affetto dall’Alzheimer, scomparso dopo essere uscito dalla ... Lo riporta msn.com