Ritrovato il 66enne disperso da ieri in montagna

Novaratoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ritrovato il 66enne disperso da ieri a Calasca Castiglione.Nel pomeriggio del 17 settembre sono scattati i soccorsi per ritrovare Mauro De Petri, che non aveva fatto ritrono a casa dopo una passeggiata. Numerose squadre dei vigili del fuoco, il soccorso alpino della guardia di finanza e soccorso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

