Ritrovato il 66enne disperso da ieri in montagna
Ritrovato il 66enne disperso da ieri a Calasca Castiglione.Nel pomeriggio del 17 settembre sono scattati i soccorsi per ritrovare Mauro De Petri, che non aveva fatto ritrono a casa dopo una passeggiata. Numerose squadre dei vigili del fuoco, il soccorso alpino della guardia di finanza e soccorso. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Oggi l'ultimo saluto al musicista Orlando Cruciani Vitorchiano - Il 66enne maestro di chitarra classica è stato ritrovato senza vita domenica sotto ponte Nuovo
Sub disperso in mare, ritrovato il corpo: è di un 66enne di Torre del Greco - La Guardia Costiera ha ritrovato il corpo del sub 66enne, Giuseppe Izzo, originario di Torre del Greco scomparso la mattina del 16 settembre nel mare di Castel Volturno, di fronte ad un lido, mentre ... msn.com scrive
Ritrovato l'escursionista disperso all'Elba - Sono in corso da ieri pomeriggio le ricerche di un escursionista 70enne disperso sul monte Capanne all'Isola d'Elba. Lo riporta ansa.it