Ritorno del caldo di fine estate | sole in cielo ci si avvicina ai 30 gradi

L’espansione sull’Italia di un promontorio di alta pressione sub-tropicale dal Marocco fino a tutta l’area del Mediterraneo, garantirà una settimana di stampo estivo sopratutto durante la giornata con valori di temperatura che potranno toccare anche i 30°C. Le previsioni a cura di Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo. Giovedì 18 settembre 2025 Tempo Previsto: Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione; locali addensamenti nuvolosi lungo i settori Alpini e Prealpini nel corso del pomeriggio ma senza precipitazioni. Possibili foschie o nubi basse al primo mattino lungo l’asta del Po in rapido dissolvimento nel corso della mattinata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ritorno del caldo di fine estate: sole in cielo, ci si avvicina ai 30 gradi

In questa notizia si parla di: ritorno - caldo

Sampdoria, asse caldo con il Cagliari: dallo scambio Scuffet-Riccio a quello Leonardi-Palomba. Difficile un ritorno di Veroli

Anche Leone XIV fugge dal caldo: ritorno a Castel Gandolfo

Nuovo blitz dei temporali in Emilia-Romagna, poi ritorno del grande caldo: ecco quando

#Meteo: #Prossimi #Giorni, #Caldo! #Eclatante ritorno dell'anticiclone africano, ecco quanto durerà - X Vai su X

Primo Piano con Cgil Pisa. Autunno caldo al ritorno dalle vacanze - RIVEDI LA PUNTATA Ospiti Alessandro Gasparri (segretario generale Cgil Pisa), Damiana Fiamingo (segreteria Cgil Pisa) In collegamento: Silvia Vezzosi (segreteria Cgil Pisa), Fabio - facebook.com Vai su Facebook

Ritorno del caldo di fine estate: sole in cielo, ci si avvicina ai 30 gradi; Fine agosto tra CALDO AFRICANO e NUBIFRAGI: le ultimissime; L’estate è finita? Ancora no. Nuova settimana col caldo intenso, prima altri acquazzoni.

Meteo: Toscana e Firenze, che ondata di caldo! Quando torna la pioggia? - L’Estate è pronta ad esplodere ancora una volta su tutta Italia e lo farà per almeno quattro giorni consecutivi. Scrive msn.com

Meteo: Prossimi Giorni, Caldo! Eclatante ritorno dell'anticiclone africano, ecco quanto durerà - Da una parte una moderata area anticiclonica sta già regalando belle e calde giornate di sole al Sud e su gran ... Secondo ilmeteo.it