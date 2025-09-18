Ritorno amaro per Matteo Berrettini | l' azzurro sconfitto al primo turno sul cemento di Hangzhou

Niente da fare per Matteo Berrettini, ko al primo turno dell’"Hangzhou Open" (Atp 250 - montepremi 1.019.185 dollari),in corso sul cemento dell’Olympics Sports Centre nella città a 200 chilometri da Shanghai, in Cina. Il 29enne romano, numero 57 Atp e ottava testa di serie, era al rientro dopo quasi tre mesi di stop per il problema agli addominali e si è arreso a Dalibor Svrcina, numero 99 del. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ritorno amaro per Matteo Berrettini: l'azzurro sconfitto al primo turno sul cemento di Hangzhou

