Ritorno amaro per Matteo Berrettini | l' azzurro sconfitto al primo turno sul cemento di Hangzhou

Feedpress.me | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente da fare per Matteo Berrettini, ko al primo turno dell’"Hangzhou Open" (Atp 250 - montepremi 1.019.185 dollari),in corso sul cemento dell’Olympics Sports Centre nella città a 200 chilometri da Shanghai, in Cina. Il 29enne romano, numero 57 Atp e ottava testa di serie, era al rientro dopo quasi tre mesi di stop per il problema agli addominali e si è arreso a Dalibor Svrcina, numero 99 del. 🔗 Leggi su Feedpress.me

ritorno amaro per matteo berrettini l azzurro sconfitto al primo turno sul cemento di hangzhou

© Feedpress.me - Ritorno amaro per Matteo Berrettini: l'azzurro sconfitto al primo turno sul cemento di Hangzhou

In questa notizia si parla di: ritorno - amaro

Vettori, ritorno amaro. Perde con Allen e mostra naso rotto e lividi in faccia

Livorno, il ritorno fra i professionisti è amaro: ko in Coppa a Sassari

Ritorno a scuola meno amaro, tra sconti fino all’80% e coupon fino a 100€ di sconto

Atp Hangzhou - Ritorno amaro per Matteo Berrettini. Sonego avanza a Chengdu; Berrettini, rientro amaro: fuori al primo turno ad Hangzhou contro il numero 99 al mondo; Berrettini ko al rientro: Svrcina vince in 2 set.

ritorno amaro matteo berrettiniRientro amaro per Berrettini, battuto da Svrcina: l’avversario non esulta e si scusa in italiano - Svrcina batte Berrettini, al rientro in campo dopo tre mesi, in meno di un'ora e mezza e si dimostra un signore con le scuse in italiano ... Secondo fanpage.it

ritorno amaro matteo berrettiniBerrettini, il ritorno è amaro: perde ad Hangzhou contro Svrcina, numero 99 del mondo - Il tennista italiano non giocava da Wimbledon e, sul cemento di Hangzhou (torneo 250 in Cina) perde in due set contro il ceco Dalibor Svr ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ritorno Amaro Matteo Berrettini