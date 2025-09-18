Cesenatico ha una nuova manifestazione gastronomica che allunga la stagione estiva e porta tanta qualità. In piazza Andrea Costa è stata un successo la seconda edizione di ’Origini’, l’evento che promuove la vocazione di città della pesca e della ristorazione, organizzato da Ecopesce con in testa Roberto Casali. Tutto ruota attorno alla volontà di sensibilizzare ed incentivare il consumo del pesce locale, in una rivisitazione delle tradizioni culinarie legate al mare. Rispetto alla prima edizione c’è stato subito un salto di qualità notevole, grazie al fatto che Casali ha coinvolto vari sponsor e soprattutto l’associazione Chef to Chef Emilia-Romagna Cuochi, facendo crescere l’appuntamento che ha avuto un profilo oltre l’interesse locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ritorno alle ’Origini’ con sei grandi chef