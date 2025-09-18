Ritornano i laboratori teatrali a cura di Loft
Parma, 18.09.2025 – “Non ho mai visto un mostro o un miracolo più grande di me stesso” asseriva Michel De Montaigne riferendosi alla sua natura di essere umano. È nella consapevolezza di questo dualismo scomodo - che implica l’accettazione di un carattere imperfetto- che oggi, in una società. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: ritornano - laboratori
Aule piene, matricole spaesate, studenti che ritornano dopo l’estate tra esami, tirocini e laboratori. Ma dietro l’entusiasmo e la voglia di ricominciare, i problemi restano sempre gli stessi - facebook.com Vai su Facebook
Ritornano i laboratori teatrali a cura di L.o.f.t.; Teatro Auditorium Le Fornaci: al via i corsi di teatro 2025/26 a cura di KanterStrasse; Giochi, teatro e laboratori. Il ritorno di Magicabula.
Ritornano i laboratori teatrali a cura di L.o.f.t. - 2025 – “Non ho mai visto un mostro o un miracolo più grande di me stesso” asseriva Michel De Montaigne riferendosi alla sua natura di essere umano. Riporta parmatoday.it
Teatro, laboratori e corsi: tanti appuntamenti con Laboratori Permanenti - ARezzo, 14 gennaio 2025 – Dopo la pausa delle festività Natalizie tornano gli appuntamenti di Laboratori Permanenti. Scrive lanazione.it