Ritorna il volo Bari–Nantes | due collegamenti settimanali da aprile a ottobre
Dal prossimo 9 aprile 2026 Bari sarà nuovamente collegata a Nantes. Il volo, operato dalla compagnia Transavia, sarà attivo due volte a settimana – il giovedì e la domenica – fino al 22 ottobre, ampliando così il network internazionale dell’aeroporto “Karol Wojtyla”.Il collegamento era stato. 🔗 Leggi su Baritoday.it
