Rito satanico finisce in tragedia | casa in fiamme e 71enne denunciato a Catania

L'incendio durante la cerimonia. Un uomo di 71 anni è stato soccorso a Catania dopo che la sua abitazione è stata avvolta dalle fiamme. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe acceso un fuoco per compiere un rito satanico, ma la situazione è rapidamente degenerata provocando un incendio di vaste proporzioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Borgo Ognina e i vigili del fuoco, che hanno trovato l'uomo in forte difficoltà a causa del fumo inalato. Il 71enne è stato immediatamente messo in salvo sul pianerottolo, visibilmente disorientato ma senza gravi ferite.

